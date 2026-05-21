Nani su Runjaic: “Ha un contratto a Udine, è felice qui”

21/05/2026 | 18:29:49

Il dt dell’Udinese Nani ha parlato a margine di un evento del futuro di Runjaic: “Ha un contratto con noi e siamo felicissimi di tenerlo. Non è importante preoccuparsi di chi potrà andare via, ma del fatto che il club sia in grado di sostituirli adeguamenti. È un qualcosa che l’Udinese fa da quarant’anni, anzi penso che fino adesso sia anche riuscita a migliorare questo aspetto. Questo sarà il trend, la società ha sempre dimostrato che vuole competere rispettando i nostri parametri”.

foto X Udinese