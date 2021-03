Nani su Pogba: “Giocatore importante, ma se vuole restare deve essere al livello di Bruno Fernandes”

Nani, ex calciatore del Manchester United e ora agli Orlando City in MLS, intervistato dai microfoni di Stats Perform News ha parlato dell’attuale capitano e stella dei Reds Paul Pogba e del rendimento del francese: “Al momento Pogba sembra essere tornato un giocatore importante per lo United, ma non so se stia pensando di andarsene. Se vuole restare, però, deve mantenere un livello alto di gioco e migliorare ancora, assumendo più sicurezza e aiutando la squadra al meglio delle sue possibilità. Nel Manchester United oggi ci sono altri calciatori che stanno facendo davvero la differenza. Penso ad esempio a Bruno Fernandes. Pogba deve riuscire a raggiungerlo in termini di prestazioni”.

