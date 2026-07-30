Nani: “Solet? Magari avessero tutti i suoi problemi fisici. Zaniolo? Uscite cifre non reali, è stata una trattativa normale”

30/07/2026 | 16:34:57

Gian Luca Nani ha fatto il punto su alcuni giocatori dell’Udinese, parlando in conferenza stampa: “Non so questa storia da dove nasca, Ausilio è un ragazzo splendido e intelligente, così come Marotta, non viene da loro. Poi ognuno è libero di dire ciò che vuole. Vorrei che tutti i calciatori della nostra rosa fossero infortunati e con problemi al ginocchio come Solet, vorrebbe dire che abbiamo raggiunto quasi la perfezione. Zaniolo? Le cifre uscite non sono reali, noi lavoriamo sulla sostenibilità, ma detto questo è stata una trattativa normale, abbiamo rinnovato quest’anno. Magari ha fatto meno clamore ma abbiamo parlato tre mesi con Davis per rinnovare. Per noi però ripartire da Davis e Zaniolo era fondamentale, poi Zaniolo è un po’ più pubblico e se ne parla di più”.

foto sito udinese