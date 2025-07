Nani: “Siamo avanti per Nunziante e Piotrowski, sono operazioni da Udinese. Prenderemo un difensore e un attaccante”

26/07/2025 | 16:05:25

Gianluca Nani, Group Technical Director dell’Udinese ha parlato a Sky Sport, dove ha fatto il punto sulle trattative dei friulani: “Nunziante? Siamo molto avanti e all’inizio della prossima settimana dovremmo chiudere. Nunziante è un’operazione da Udinese, vogliamo assicurarci un giovane talento. Siamo contenti. Piotrowski? Non smentisco, ma mi piace annunciare i giocatori quando è fatta. Posso dirvi che siamo abbastanza avanti. Interverremo sicuramente dietro e davanti, andando a prendere calciatori di talento e prospettiva, ma anche capaci di assicurare un rendimento immediato. Dall’Italia o dal resto d’Europa? Dal resto del mondo. Sanchez? Non avremo mai un problema, c’è un rapporto straordinario tra lui, la città e la società. Troveremo una soluzione che soddisfi tutte le parti. Noi non saremo mai nemici di Sanchez”.

FOTO: X Udinese