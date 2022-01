Nani si presenta: “Ho scelto il Venezia perché convinto dal progetto, voglio aiutare i giovani e la squadra a fare meglio”

Il nuovo attaccante del Venezia Luis Nani si è presentato ai nuovi tifosi parlando in conferenza stampa: “Il progetto mi ha convinto, è ambizioso, io sono uomo di calcio, voglio stare in una squadra dove c’è voglia di crescere e fare sempre meglio. Ho visto il progetto Venezia con i miei occhi e mi ha convinto, ora penso solo a giocare a ad aiutare i giovani a fare ancora meglio. Il gruppo mi ha fatto un’impressione fantastica, mi ha accolto bene, è un gruppo giovane, ben disposto, c’è tanta energia e c’è la possibilità di fare molto bene giorno dopo giorno. C’è un margine di crescita importante e sono contento per questo, io cercherò di portare qualcosa in più alla squadra e ai più giovani. Penso sia più facile quando c’è un gruppo disponibile, con qualità ed energia, ora dobbiamo stare tutti insieme”.

FOTO: twitter venezia