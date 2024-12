Nani: “Sappiamo che Bijol piace all’Inter, ma non c’è nessuna trattativa”

Gianluca Nani conferma l’interesse dell’Inter per il difensore sloveno dell’Udinese, Jaka Bijol. Il direttore tecnico del club friulano ha dichiarato a Tv12 durante la cena della squadra: “Sarei caduto dalle nuvole se un giocatore forte come Bijol non rientrasse nei desideri dell’Inter, ma questo non vuol dire che vada lì. Jaka è un giocatore molto forte e sappiamo che all’Inter piace, ma ad oggi non c’è stata alcuna trattativa. Anche Bijol sa che, se vuole andare in una grande squadra, deve fare bene qui”.

Foto: Instagram Bijol