Nani: “Runjaic? Resta, cambiare tecnico è una scelta estrema. Lucca a gennaio? Lo escludo”

26/10/2026 | 22:36:47

Gianluca Nani ha parlato a TV12 di un possibile ritorno di Lucca: “Confermo che è una voce strana. Il Napoli ha pagato un buon prezzo per un calciatore del genere e guadagna cifre impensabili per l’Udinese, sarebbe strano se tornasse in prestito con ingaggio pagato. Tendo a escluderlo, poi nel calcio succede di tutto, ma è un’operazione che non pensiamo sia nemmeno giusto intavolare. Runjaic? Resta, dobbiamo riuscire a cambiare il mindset e non è detto che cambiare il tecnico porti risultati, è una scelta estrema. Con il Milan la squadra ha comunque lottato e aggredito, poi c’è il gol subito su punizione e questi sono gli aspetti su cui c’è da lavorare”.

Foto: Instagram Napoli