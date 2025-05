Nani (dt Udinese): “Sanchez-Runjaic? Niente di personale. Il mister ha piena libertà di scelta”

11/05/2025 | 17:15:48

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore tecnico dell’Udinese, Gianluca Nani, ha così parlato di Alexis Sanchez e del suo mancato impiego:”Non credo che ci sia nulla di personale, il mister ha la piena libertà delle valutazioni tecniche. Sanchez lo stimiamo tutti per quello che ha fatto e per il giocatore che è adesso. È stato sfortunato a inizio anno, ha un contratto e rimane un giocatore della nostra rosa. Poi non so come potranno essere le evoluzioni del mercato”.

foto: Instagram Sanchez