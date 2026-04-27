Nani (ds Udinese): “Vogliamo tenere tutti i big. Zaniolo è felice qui”

27/04/2026 | 21:02:33

Gianluca Nani, ds dell‘Udinese, ha parlato a Sky prima della gara contro la Lazio.

Le sue parole: “Il nostro primo obiettivo è sempre quello di salvarci, lo abbiamo fatto con anticipo e ora vogliamo chiudere meglio dello scorso anno. Un club come l’Udinese deve essere bravo a programmare in anticipo, scovando nuovi talenti da valorizzare”.

Sugli scenari di mercato legati ai big: “Per Zaniolo abbiamo un diritto di riscatto e siamo in una situazione di vantaggio perché decidiamo noi, lo faremo col calciatore che ha sempre manifestato la volontà di rimanere; in questo momento, però, siamo concentrati sul finire bene la stagione. Ci siederemo anche con il mister, con lo stesso calciatore. Sugli altri ragazzi innanzitutto siamo contenti ce li chiedano, è un certificato del buon lavoro. Noi però non abbiamo necessità di vendere e ci piacerebbe ripartire dai calciatori forti; poi se arrivano club più blasonati, diventa difficile trattenerli. Davis è uno dei calciatori che vorremmo tenere, ma per una società come la nostra è importante anche e soprattutto saper sostituire chi parte, è la nostra filosofia”.

Foto: sito Udinese