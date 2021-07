Nandez, supplemento di vacanza e un desiderio chiamato (solo) Inter

Nahitan Nandez usufruirà di qualche altro giorno di vacanza, rientrerà a Cagliari in leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia. Una situazione può aiutare il mercato: come vi raccontiamo ormai da giorni e giorni, il desiderio di Nandez si chiama solo ed esclusivamente Inter, in mezzo a tanti nomi spesi (non da noi) e non tutti caldi. La settimana appena cominciata servirà a trovare la soluzione che l’uruguaiano invocata, solo l’Inter. Vi abbiamo svelato che il Cagliari ha aperto alla formula in prestito con diritto di riscatto, in un discorso che comprende innanzitutto Nainggolan ma senza escludere altre possibilità (Pinamonti e non solo). Nandez si aspetta che venga mantenuta la promessa fatta tempo addietro, ovvero il salto di qualità in caso di salvezza. E lui, ribadiamolo, vuole solo l’Inter all’interno di una trattativa che dovrà ovviamente tutelare gli interessi del Cagliari.

Foto: Instagram giocatore