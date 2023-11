Nandez: “Sono nell’ultima fase del recupero. Dovrei tornare contro la Lazio”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sport 890, il centrocampista del Cagliari e della Nazionale uruguaiana, Naitan Nandez, ha così parlato, partendo dalla fase di recupero: “Siamo già nell’ultima fase di recupero. Penso non per questa domenica, ma se va tutto bene, per la prossima con la Lazio sarò disponibile”.

Sulla vittoria dell’Uruguay sull’Argentina: “Una felicità immensa. I ragazzi hanno giocato una partita fantastica ed è stata una gioia per noi e per il popolo uruguaiano. La squadra sta dimostrando partita dopo partita l’idea di Bielsa, di soffocare il rivale, pressando alto e aspettare i momenti”.

Infine, su come ha fatto a fermare Vinicius: “Abbiamo parlato molto con Fede e Araujo, che lo ha marcato varie volte. Fede lo conosce e mi ha detto di marcarlo in maniera pulita, di non farlo arrabbiare perché avrebbe giocato meglio. Ogni volta che facevo fallo gli chiedevo scusa, gli chiedevo se aveva freddo, se stava bene”.

Foto: Twitter Cagliari