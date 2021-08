Nandez si sente sempre più nerazzurro. Nainggolan priorità Cagliari. Ora il summit

Il nuovo, doloroso, infortunio a Rog (ancora il crociato) mette il Cagliari nelle condizioni di avere al più presto Nainggolan. E Nandez non vede l’ora di indossare il nerazzurro dell’Inter, da giorni e giorni vi raccontiamo come sia questa la prima scelta. E sulla formula abbiamo già dato in tempi non sospetti: prestito con diritto di riscatto. Il Cagliari vorrebbe tra i 4 e i 5 milioni, l’Inter offre tra i 2 e i 3. Possibile che l’Inter salga a 4, con riscatto fissato a 20 o qualcosa in più, ma sono dettagli che verranno discussi nel vertice delle prossime ore. Nainggolan è atteso per riprendere la preparazione con l’Inter, a meno che non gli dicano all’ultimo momento di fermarsi a Cagliari in attesa della fumata bianca. Non sono previste altre contropartite, anche se al Cagliari piace Pinamonti, ma prima deve uscire Simeone. E ribadiamo quando già scritto diversi giorni fa, su Pinamonti ci sono anche Empoli e Venezia molto più della Salernitana che si sta orientando su Bonazzoli. Ma ora Nandez-Nainggolan, una svolta annunciata e da formalizzare. Nandez aveva prenotato due voli per l’Italia, a questo punto potrebbe arrivare martedì. E ha un accordo totale con i nerazzurri: qualcosa in più di 3 milioni a stagione, quattro anni di contratto oppure tre più uno.

Foto: Instagram personale Nandez