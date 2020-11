Nandez: “Sfida alla Colombia affascinante. Cuadrado è una scheggia. Occhio a Muriel e Zapata”

Il centrocampista del Cagliari e della nazionale uruguayana, Nandez, ha parlato ai media locali in vista della gara di questa sera tra Colombia e Uruguay, valida per la qualificazioni ai Mondiali 2022 in Sudamerica.

Il centrocampista ha parlato della sfida agli “italiani” Cuadrado, Muriel e Zapata.

Queste le sue parole: “In Italia, nel Cagliari, gioco in diversi ruoli, gioco sia a centrocampo che come ala. Mi trovo bene a fare entrambi i ruoli e anche in Nazionale posso farli. Spero di poter essere utile al Maestro Tabarez”.

Sulla Colombia: “L’Uruguay conosce bene i punti di forza dell’attacco colombiano. Falcao è stato molto importante, ma oggi dobbiamo fare attenzione a Muriel e Zapata che sono comunque fortissimi. Con il lavoro sono sicuro che andrà bene. Poi c’è Cuadrado. Ha grandi qualità ed è una scheggia. Faremo attenzione a chiudergli gli spazi dove si trova più a suo agio”.

Foto: Twitter uff. Cagliari