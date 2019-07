Nandez-Rog, il famoso doppio colpo Cagliari. La rincorsa di Giulini per l’uruguaiano…

Doppio colpo di prestigio a centrocampo per il Cagliari, che rinforza la mediana dopo la cessione di Barella all’Inter. Gli scenari di oltre una settimana fa sono confermati: il club rossoblù ha chiuso Rog (operazione da circa 15 milioni, oggi il croato ha svolto le visite, anticamera dell’annuncio) ed è sempre più vicino a formalizzare l’operazione Nandez con il Boca, con il centrocampista uruguaiano atteso presto in Italia per visite e firma. Un inseguimento, quello per Nandez, che parte dalla scorsa estate. Dal 29 giugno per la precisione, quando vi avevamo anticipato come il profilo del centrocampista uruguaiano di proprietà del Boca Juniors fosse finito nel mirino del club rossoblù (leggi qui). Inizialmente l’operazione sembrava destinata a svilupparsi in sinergia con l’Inter, ma successivamente il presidente Giulini si è mosso in prima persona, rinnovando i contatti anche a gennaio. E ora, dopo la partenza di Barella e dopo aver chiuso per Rog, siamo davvero in dirittura anche per l’uruguaiano per un affare da circa 18 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Nandez-Cagliari, una rincorsa che parte dalla scorsa estate…

Foto: Referi