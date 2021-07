Nandez resta primissima scelta Inter. La verità su Bellerin

Nahitan Nandez resta la primissima scelta Inter, semplicemente perché ha le caratteristiche necessarie per fare l’esterno e il centrocampista. I discorsi con il Cagliari andranno avanti fino a quando si arriverà alla conclusione in modo da esaudire il desiderio dell’uruguaiano che vuole solo l’Inter. Non trovano conferme, anzi, le notizie provenienti dal Portogallo: accordo con l’Arsenal e addirittura visite la prossima settimane. Nulla di vero, Bellerin resta in una lista come Zappacosta e Dumfries ma anche per quest’ultimo non ci sono state aperture al prestito. Ecco perché l’Inter è concentrata su Nandez, primissima scelta.

FOTO: Twitter Cagliari