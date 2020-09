Nandez-Nainggolan-Veretout: c’è una sola verità

Le possibilità che il Ninja resti in nerazzurro non sono assolutamente da scartare. Aggiornamento su Nandez: ieri sera vi abbiamo detto che non è in orbita Napoli e che la trattativa per Ounas in rossoblù viaggia singolarmente, a patto che l’esterno decida di accettare il Cagliari, per il momento vuole aspettare eventuali proposte dall’estero. C’è una sola verità in tutto questo intreccio: il Napoli andrà dalla Roma con un’offerta anche da 30 milioni per Veretout, soltanto dopo la cessione di Koulibaly. Poi la Roma sarà libera di accettare o meno, ma in questo momento, Veretout è l’unico obiettivo per la sostituzione di Allan.

Foto: Instagram personali