Nandez-Nainggolan: questione di tempo. Locatelli-Juve: mercoledì per chiudere

Giornata importante su tre fronti, tre passaggi fondamentali del mercato. Parliamo di Locatelli, Nandez e Nainggolan, una tripla svolta vicina. Per Locatelli, come raccontato in giornata, domani Sassuolo e Juve si risentiranno per confermare l’incontro di mercoledì. La Juve ha voglia di chiudere, migliorando l’offerta e avvicinandosi alla richiesta di 40 milioni del Sassuolo. Pjanic resta sulla sfondo per un possibile doppio colpo più avanti. Giornata significativa anche sul fronte Nainggolan-Nandez: c’è stato un incontro in sede Inter, Radja ha ribadito la sua volontà di andare al Cagliari, preferendo questa destinazione a qualsiasi altra. Nandez ha chiesto scusa via social per gli atteggiamenti recenti nei confronti del suo attuale club, ma ha ribadito la sua volontà, ovvero che la parola data venga mantenuta. E la parola data ha un solo destinatario: l’Inter.

Foto: Instagram Locatelli