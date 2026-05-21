Nandez, l’agente: “Ha ricevuto due offerte dall’Italia, il suo futuro dipende dall’Al Qadsiah”

21/05/2026 | 11:14:51

L’agente di Nahitan Nandez, ex Cagliari attualmente all’Al Qadsiah, ha parlato a Carve Deportiva: “Due club italiani mi hanno già chiamato. Inoltre ho ricevuto un’offerta molto importante dal Messico, non immaginavo potessero arrivare a certe cifre. Dipende tutto dal club, deve muoversi. Oggi lo vedo difficile. Abbiamo ricevuto ieri una proposta di rinnovo, l’allenatore è molto soddisfatto di lui e la stiamo valutando”. Il centrocampista classe 1995 ha vestito la maglia del Cagliari dal 2019 al 2024, per poi approdare nella lega saudita due anni fa.

foto sito saudi pro league