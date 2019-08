Nandez in lacrime alla sua ultima partita con il Boca. Il Cagliari lo aspetta

Nahitan Nandez si perpara a dire addio al Boca Juniors: come annunciato ieri sera, siamo in pieno countdown per l’arrivo dell’uruguaiano classe 1995. Il centrocampista promesso sposo del Cagliari, al termine della sua ultima partita nel club argentino, nel ritorno degli ottavi di finale di Copa Libertadores contro l’Athletico Paranaense (match condito dall’assist per l’1-0), è scoppiato in lacrime in panchina dopo la sostituzione avvenuta al 75′. A fine partita, inoltre, è stato salutato con un’ovazione dal pubblico di Buenos Aires. Anche il club, tramite i canali social, ha omaggiato il calciatore. La sua avventura al Boca Juniors è terminata: ora lo aspetta il Cagliari.

Foto Twitter Boca Juniors