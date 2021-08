Nandez è tornato: “Non andrò in ritiro con il Cagliari”. L’Inter lo aspetta

Nandez è tornato dal breve periodo di vacanze in Uruguay e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono contento di essere qui in Sardegna, domani mi allenerò nel centro sportivo e non raggiungerò ancora la squadra nel ritiro di Aritzo. La mia testa al momento è solo qui a Cagliari, non so nulla della trattativa con l’Inter. Devo ancora parlare con il mio procuratore“. Per l’Inter è una priorità, operazione destinata ad andare in porto quando tra il Cagliari e Nainggolan verranno definiti gli ultimi dettagli. È solo questione di tempo.

Foto: Instagram giocatore