Nandez vuole l’Inter, e l’Inter vuole Nandez, niente di nuovo e niente che non vi abbiamo già raccontato. Alle frequenze di Radio Sky Lab, Stefano Capozzucca ha confermato la trattativa: “Ci sono delle discussioni in corso con il club nerazzurro. Se l’offerta sarà congrua, Nandez andrà via“, le parole del ds rossoblù riportate da Tuttocagliari.net.