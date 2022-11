Nancy Faeser, ministro degli interni tedesco, si siede vicino a Infantino con la fascia One Love

Il mondiale in Qatar ha creato molte discussioni, la più recente riguarda le minacce di sanzioni alle varie nazionali che sarebbero scese in campo con la fascia “One Love“, la fascia di capitano creata appositamente per supportare la comunità LGBT. Dopo i comunicati delle nazionali contro la Fifa la quale non permetteva ai capitani di scendere in campo con la fascia in questione, Nancy Faeser, ministra degli interni tedesca, ha lanciato una provocazione a Gianni Infantino, presidente della Fifa, sedendosi sugli spalti accanto a lui con tanto di fascia One Love sul braccio.

Foto: ANSA