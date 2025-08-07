Ufficiale: Namli è un nuovo giocatore del Le Havre

07/08/2025 | 11:45:48

Attraverso una nota ufficiale presente su proprio sito, il Le Havre ha pubblicato il comunicato relativo all’acquisto di Younes Namli. L’annuncio del club francese: “È un giramondo: di origini marocchine, nato in Danimarca 31 anni fa, dove ha completato la sua formazione e iniziato la sua carriera professionale (è un giocatore della nazionale danese Under 21), Younes Namli ha viaggiato molto prima di firmare il suo contratto di un anno con l’HAC, passando in particolare per la Russia e Krasnodar (2019-2020) e per gli Stati Uniti e i Rapids del Colorado (nel 2020 e nel 2021). Ma è nei Paesi Bassi che ha svolto finora la maggior parte della sua carriera, dall’SC Heerenveen allo Sparta Rotterdam, passando per lo Zwolle (due volte), dove ha giocato anche la scorsa stagione. Tecnico e spettacolare, questo esterno sinistro, che indosserà il numero 21, potrebbe entusiasmare lo Stade Océane. Uno stadio che ha trovato magnifico vuoto e che non vede l’ora di scoprire pieno…Benvenuto, Younes!”.

Foto: sito Le Havre – Alicia Macé