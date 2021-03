Nakata: “Durante i festeggiamenti per lo scudetto scappai con un vigile del fuoco”

Hidetoshi Nakata, ex centrocampista di Perugia, Roma, Parma e Fiorentina, ha parlato in esclusiva a Sport Week, settimanale de La Gazzetta dello Sport, proprio dello scudetto conquistato nel 2001 con i giallorossi. Questo il suo racconto sulla festa scudetto, dopo che Totti dichiarò che mentre tutti cantavano il giapponese leggeva nello spogliatoio: “Può essere la festa continuava tra abbracci, balli e canti ma dopo un po’ volevo tornare a casa. Nel tunnel dell’Olimpico trovai un Vigile del Fuoco e gli proposi uno scambio. La mia maglietta per un passaggio. Accettò e attraversammo Roma a sirene spiegate”.

Foto: Instagram personale