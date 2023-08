Nainggolan su Lukaku: “Se si sente amato può dare tanto”

Uno dei colpi più importanti dell’estate è senza dubbio l’arrivo di Romelu Lukaku alla Roma di José Mourinho. Radja Nainggolan, amico del centravanti belga ed ex centrocampista giallorosso, ha parlato così ai microfoni di Retesport, dopo il passaggio di Big Rom alla Roma: “Non ci avrei mai pensato. Su Romelu sono state dette tante cose ma la verità non la sappiamo. Il problema dell’Italia è che si parla molto anche quando non ci sono delle basi. Lukaku, se si sente amato, è uno che può dare tanto. Romelu lo conosco da quando era piccolo, si è allenato per migliorare il tiro, infatti, a lui basta sapere la posizione del campo per sapere dove deve calciare. Dzeko è un giocatore più tecnico ed è di maggiore riferimento per la squadra. Lukaku ha una mentalità importante: gli piace vincere, è un calciatore che vuole alzare i trofei. Fuori dal campo Romelu è tranquillo, gli piace stare con la famiglia e spesso sta con la madre che conosco bene“.

Foto: Instagram Lukaku