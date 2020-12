Nainggolan torna al Cagliari, arriva la conferma del giocatore sui social

Ieri vi avevamo raccontato come ormai sia fatta per il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari. Il “ninja” torna in Sardegna con la formula del prestito secco fino a giugno 2021.

A dare ulteriori conferme lo stesso giocatore, sui social. Nainggolan ha pubblicato una storia di un suo amico-tifoso che scrive “Bentornato a casa!”.

Insomma, il “ninja” tornerà nella sua Cagliari.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari