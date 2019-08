Nainggolan torna a Cagliari, l’accoglienza è incredibile: cori e applausi per il belga

Radja Nainggolan al Cagliari, nessuna sorpresa. Il centrocampista torna in Sardegna in un momento particolare della sua carriera e soprattutto della sua vita. I tifosi rossoblu, intanto, al suo arrivo in città gli hanno riservato un’accoglienza incredibile: cori e applausi per il belga ormai ex Inter che nella sua Cagliari, circondato dall’amore di tutto l’ambiente, è pronto a riscattarsi e a mettere alle spalle le tante chiacchiere dell’ultimo periodo.

Foto: Inter Twitter