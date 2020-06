Dopo la vittoria (con gol) contro il Torino, Radja Nainggolan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del centrocampista del Cagliari (in prestito dall’Inter): “Non ho alcun segreto, mi sono messo a disposizione. Mi gestisco, cerco di dare qualcosa, i miei compagni si mettono a disposizione ed è bello giocare in questo gruppo. Futuro? Non so niente, non ho sentito nessuno. Restare a Cagliari? Perché no? Finisco quest’anno e poi se il presidente fa uno sforzo importante… Io allenatore? Non credo, ho messo solo a disposizione la mia esperienza nei confronti dei ragazzi. Ce ne sono tanti che possono stare in Serie A”, ha chiuso Nainggolan.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari