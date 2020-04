Nainggolan: “Spalletti il miglior allenatore avuto. Roma? Tornerei se ci fossero i presupposti”

Radja Nainggolan ha parlato in diretta Instagram soffermandosi su Luciano Spalletti e su un possibile ritorno alla Roma: “Parlando di calcio, quindi in campo, per me è il più forte che ho avuto. Più di Allegri perché l’ho vissuto poco. Spalletti è per me l’allenatore migliore, per come vede le partite e come cambia la sua visione di calcio, per quelle che sono le mie caratteristiche. Non so se negli anni è cambiato, però lui è uno che combatte, fa parte della sua personalità, va a muso duro anche sui giocatori. Conte l’ho vissuto un mese, lasciando perdere le scelte che hanno preso, ma quando uno è bravo è bravo. In un mese che sono stato mi ha fatto capire che la sua mentalità è una cosa assurda, la squadra sapeva già lui cosa voleva. Dice le cose in faccia, chiare, come piace a me. I suoi allenamenti sono durissimi, ma i giocatori capiscono subito qual è la sua idea di gioco. Tornare a Roma? Se ci fossero i presupposti ci tornerei. Lì ho passato tanti momenti belli, è una piazza che mi ha voluto bene e alla quale io voglio tanto bene. Cosa mi manca di Roma? Le serate (ride, ndr). No scherzo, di Roma mi manca tutto. L’altro giorno vedevo il Dzeko day e ho iniziato a scrivere a tutti i miei ex compagni, mi venivano ancora i brividi. Difficile da spiegare, mi manca davvero tutto perché vivevo in maniera totalmente naturale. Poi sono successe diverse cose, e chissà… Vedremo. Questa non è una domanda però che dovresti fare a me”.