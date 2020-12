Giornata di visite mediche per Radja Nainggolan a Villa Stuart a Roma. Il centrocampista belga passerà in prestito dall’Inter a Cagliari, come raccontato ieri.

All’esterno della clinica, Nainggolan ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sei contento? Certo… ancora non è ufficiale però. Rimpianti per come è andata all’Inter? Mi sono messo a disposizione ma non ho avuto possibilità, pazienza”.

Foto: Twitter Cagliari