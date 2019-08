Nainggolan: “So che ci sarà da lottare, sono pronto. Torno per scrivere una storia importante. Con Barella…”

Il Cagliari riabbraccia Radja Nainggolan. Queste le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista ormai ex Inter in sede di presentazione: “Voglio ringraziare il presidente, che ha messo le cose in chiaro da subito: sono molto contento di stare qui, conosco l’ambiente e so che devo lottare. L’ho già fatto un’altra volta e so cosa si deve fare. Avevo qualche offerta, ma penso che non sia stato difficile scegliere: avevo già in testa da quando sono partito, 5 anni fa, di tornare qua. Non pensavo fosse così presto, ma a volte bisogna fare delle scelte nella vita: ho tanta voglia di fare bene qua, perché non provare a scrivere una storia importante? Le questioni extracalcistiche hanno comunque facilitato l’affare. Io sono in prestito, ora: se il presidente mi compra… (ride, ndr). Avevo già sentito Maran al telefono, ha le idee chiare e ve ne accorgerete. Il centro sportivo? Mi ricordavo ancora la strada… Il mio ruolo? Ho fatto oggi il primo allenamento col gruppo, è stato un buon impatto. Ci sono tanti giocatori di qualità, io cercherò di essere generoso e dare il massimo per i miei compagni. Cosa mi aspetto? L’importante è che squadra e tifosi siano sulla stessa linea, perché insieme è più facile raggiungere gli obiettivi. Se mi è mancato qualcuno in questi anni? Rivedere Cossu e Conti mi ha fatto piacere, ho visto tante facce conosciute nell’ambiente: è stato facile tornare. Rispetto all’Inter: sono carico, hanno preso decisioni che accetto, ma ora dipende da me dimostrare che hanno sbagliato a lasciarmi partire. Vengo qui perché questa piazza ha assoluto bisogno della salvezza, ma qui si sta costruendo una squadra per qualcosina di più, ma piedi per terra. Se ho parlato con Barella? Ho conosciuto Nicolò da ragazzino, si vedeva che era un ragazzo di grande prospettiva. Può migliorare ancora tanto, ho provato a farlo ambientare nel poco che siamo stati insieme. Il numero di maglia sarà il 4? Certo, sennò non venivo… (ride, ndr). Ho ricevuto il primo sms del presidente quando ero in camera con un compagno, ci siamo sentiti il giorno dopo: ho ancora tanto da dare, non interessa discutere di questo, perché sono contento di essere qua”.

Foto: Cagliari Twitter