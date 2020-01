Nainggolan: “Scudetto? Se vince l’Inter non lo fa la Juve, quindi sono contento”

Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, ha parlato così in zona mista dopo la sconfitta contro l’Inter: “Siamo in un momento di difficoltà, poi se le cose vanno così… Ci parliamo, ci guardiamo in faccia, siamo degli uomini. L’affetto dei tifosi dell’Inter? Fa sempre piacere, sono contento, vuol dire che ho lasciato qualcosa di buono. Ho lasciato un buon spogliatoio, sono sempre stato bene con tutti… Non ho mai creato problemi, al di là di quel che si dice. Scudetto? Io tifo sempre per i miei ex compagni, se poi vince l’Inter non vince la Juve, quindi sono contento”.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari