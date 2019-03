Una stagione fatta di alti e bassi, ma soprattutto di molti infortuni. Stiamo parlando di Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter, che sul portale belga Hln.be è tornato a parlare sulla possibilità di rivederlo in nazionale: “E’ troppo tardi per me. Il prossimo europeo è fra due anni, il mondiale fra quattro. Non andrò avanti a giocare fino a 40 anni, anche se ci sto ancora male per come è finita, ovviamente”.

Foto: Twitter ufficiale Inter