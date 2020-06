Nainggolan: “Mi sarebbe piaciuto lavorare con Conte. Io contro la Juve? Sfatiamo il mito”

Il centrocampista del Cagliari, Radja Nainggolan, ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso di una diretta su Twitch del team Exeed di Fifa 20. Di seguito alcune sue dichiarazioni.

“Mi sarebbe piaciuto lavorare con Conte, amo le persone che parlano chiaro e lui dice le cose in faccia. Con me è sempre stato trasparente sin dall’inizio. Roma mi manca, ma la vita da avanti. Voglio sfatare il mito secondo cui sono contro la Juve. ho sempre detto che nonci andrei perchè mi piacciono le sfide, non voglio mai stare con i più forti. Adesso diranno che è la Juve a non volermi, ma va bene così. Il mio erede? L’ha preso l’Inter, è Barella. Nicolò mi somiglia, è cazzuto.”

Foto: Twitter ufficiale Cagliari