Nainggolan: “Massacrato per aver fatto i complimenti al mio amico Dzeko”

Edin Dzeko rinnova con la Roma e l’ex compagno Radja Nainggolan, ora al Cagliari, non ha perso tempo facendogli i complimenti. Questo, però, ha scaturito la reazione negativa di diversi utenti sui social. Il belga, puntualmente, ha risposto con una storia Instagram: “Ora uno non può fare i complimenti ad un ex compagno e amico che viene massacrato… Mi fa ridere questa cosa. Edin, resti il migliore per me”.

Foto: Cagliari sito ufficiale