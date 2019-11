Nainggolan:” Inter? Voglio dimostrare che hanno commesso un errore. Sarei potuto andare alla Fiorentina”

Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, ai margini di un’intervista rilasciata ai microfoni di Eleven Sports, ha parlato del momento che sta vivendo in Sardegna: ”Voglio dimostrare all’Inter che hanno commesso un errore. Sto giocando abbastanza bene e anche i risultati del Cagliari sono buoni. È una grande vittoria per me, anche se non voglio esultare troppo in fretta.”



Infine, ha rilasciato delle dichiarazioni sulle trattative estive e il motivo per cui ha scelto il Cagliari: “Sarei potuto andare alla Fiorentina così come in diverse altre squadre, ma il problema di mia moglie ha fatto sì che la mia scelta diventasse più semplice. Ho preferito optare per la città dove lei abitava. Sta combattendo e per fortuna sta andando tutto bene, anche se la strada è ancora lunga. Non è facile con i bambini, siamo spesso a casa senza di lei. Provo ad esserci il più possibile“.

Foto: Profilo Twitter Cagliari