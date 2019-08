Nainggolan, il contropiede del pomeriggio e i numeri del suo passato a Cagliari

Nel pomeriggio vi abbiamo svelato a sorpresa il contropiede del Cagliari per Radja Nainggolan. Il ritorno in Sardegna era la prima scelta del centrocampista belga, nelle scorse ore – come raccontato – c’è stato un rilancio da parte del club di Giulini che coprirà quasi tutto l’ingaggio di 4,5 milioni attualmente percepito all’Inter. Una scelta di cuore, quella del belga, che aveva sempre messo il Cagliari in cima alla lista dei desideri. Sembrava una salita ripida, si era parlato di altri club, ma alla fine il club isolano si appresta a riabbracciare il Ninja dopo cinque anni. Nainggolan ha giocato la sua ultima gara in Sardegna nel gennaio 2014 prima di trasferirsi alla Roma. Quattro stagioni giocate ad altissimo livello, Radja non ha mai dimenticato i rossoblù, con cui ha esordito in A nel 2010 e disputato 137 gare segnando 7 reti e sfornando 6 assist. Adesso, dopo un’annata non proprio da incorniciare in nerazzurro, Nainggolan si appresta a ritornare al Cagliari in un momento particolare della sua vita, ma esaudendo quello che era il suo grande desiderio.

Foto: Twitter ufficiale Inter