Nainggolan: “Il Belgio ha più individualità dell’Italia. Ma senza De Bruyne e Hazard cambierebbe tutto”

Radja Nainggolan, centrocampista belga, la scorsa stagione al Cagliari, ha parlato a Il Messaggero, in merito alla sfida tra Italia e Belgio, ai quarti di finale di Euro 2020.

Queste le sue parole: “Schierarmi? Come faccio, sono simpatizzante di entrambe le squadre, faccio il tifo per loro in parallelo. Ma stavolta sono una contro l’altra. Forse i Diavoli Rossi hanno più individualità, la squadra di Martinez può contare su Lukaku, sugli Hazard. Su De Bruyne. A proposito, sempre che li recuperi. Sarebbe una grave perdita per il Belgio, che per questo sta vivendo molta pressione addosso. Sono giocatori importanti. E qualora dovessero mancare cambierebbe tutto e l’Italia sarebbe strafavorita”.

Foto: Twitter Cagliari