Nainggolan: “Giocherei nell’attuale Inter. Lasciai la Roma per colpa di Monchi, fece il doppio gioco”

19/09/2026 | 11:19:41

Radja Nainggolan, intervistato dalla Gazzetta nel giorno di Roma-Inter, lui che è stato giocatore di entrambe, racconta l’addio doloroso ai giallorossi per colpa di Monchi, lanciandosi, inoltre, in una forte provocazione: “Penso che, nel mio massimo splendore, avrei giocato sia nell’attuale Roma che nell’Inter. Un posto, da trequartista o da mezz’ala, credo che lo troverei”.

Sulla partita: “Me l’aspetto bella, tosta, tra due squadre che amano il calcio propositivo. L’Inter resta più forte, non ha rivali per organico in Italia, ma la Roma ha raggiunto una sua stabilità e una sua identità con Gasperini. Spero che non risenta della pressione in una serata complicata, in cui tutto è possibile. Dybala può essere l’ago della bilancia”.

Sull’addio forzato nel 2018 e la firma con l’Inter: “Fu una scelta di Monchi, il direttore sportivo, che fece il doppio gioco. Mi chiedeva consigli su come intervenire sul mercato e intanto trattava per vendermi. Da un lato compresi la logica: voleva smantellare il gruppo creato da Walter Sabatini per formarne uno di sua emanazione. Usò lo stesso sistema con Dzeko, che provò a vendere al Chelsea. Però in quel momento venivamo dalla semifinale di Champions League contro il Liverpool, eravamo una grande squadra, percepivamo che si potesse crescere. E invece…”.

Sulla sua figura negli spogliatoi: “Non ho mai creato scompiglio, glielo possono confermare tutti i compagni di squadra e tutti gli allenatori con i quali ho lavorato. Mai avuto problemi con nessuno”.

Foto: Sito Roma