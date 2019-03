Nainggolan: “Se fossi rimasto alla Roma, si sarebbe scatenata una guerra mondiale. Monchi…”

Parole forti quelle di Radja Nainggolan, oggi all’Inter, in riferimento al suo ultimo periodo in giallorosso. “Fossi rimasto alla Roma, si sarebbe potuta scatenare una guerra mondiale”. Così il centrocampista belga ai microfoni del portale belga ‘hln.be‘, con ulteriori e pepati dettagli. “Ho avuto un battibecco con il direttore sportivo Monchi, non si è comportato in modo professionale nei miei confronti. Se in estate mi avesse detto ti vogliamo cedere, io l’avrei accettato. Invece non ha fatto così, e nel frattempo ha mandato alcuni intermediari in Turchia per cedermi a mia insaputa. A quel punto ho capito che il mio tempo a Roma era finito, o lui o me. Se fossi rimasto, si sarebbe potuta scatenare una guerra”.

Foto: Sito Roma