L‘Inter vince lo Scudetto, per i neroazzurri sono arrivati tantissimi complimenti. Tra i messaggi indirizzati alla squadra c’è anche quello dell’ex Radja Nainggolan, ora in forza al Cagliari. Il belga, su Instagram, ha scritto: “Ve lo siete meritato ragazzi. Congratulazioni per lo Scudetto, sono contento per voi”.

FOTO: Twitter Inter