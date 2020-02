Nainggolan e Pavoletti in coro: “Nessun litigio, non scherziamo!”

Leonardo Pavoletti e Radja Nainggolan fanno chiarezza in coro in merito alle numerose ricostruzioni in merito all’infortunio dell’attaccante. Questo il messaggio del centrocampista sui social: “Ci sono persone che raccontano delle storie in note vocali assolutamente assurde – scrive il Ninja su Instagram – non c’è nessun litigio dentro lo spogliatoio”. Successivamente ha pubblicato una storia su Instagram anche Pavoletti: “Ragazzi non scherziamo! Quale lite?”.

Foto: Cagliari Twitter