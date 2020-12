Nainggolan è arrivato a Cagliari: “Finalmente qui. Di Francesco mi voleva già in estate”

Radja Nainggolan è atterrato a Cagliari e ha parlato alla stampa che lo ha atteso al suo arrivo in aeroporto. Queste le sue parole pronunciate dal centrocampista belga, tornato nel club sardo in prestito fino a fine stagione: “Voglio fare bene in campo e non far parlare di me soltanto perché non gioco. Ho letto cose assurde. Finalmente sono tornato, per la terza volta. Ho parlato con Di Francesco, mi voleva già in estate. Vedo un Cagliari abbastanza forte e competitiva, è mancata un po’ di continuità ma con tanti giocatori nuovi non è facile. Spero di mettere un po’ di esperienza a disposizione“.

Foto: Twitter Cagliari