Nainggolan: “Dopo queste due settimane chiuso a casa spero di giocare fino a 50 anni”

Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale Instagram del club sardo. Queste le sue parole: “Sono sereno. Aspettiamo ogni giorno notizie nuove per riprendere a giocare. Non siamo abituati a stare a casa, gioco alla PlayStation con i miei compagni per passare il tempo. A che ora vado a dormire? Non si può dire (ride, ndr). Sono cresciuto tra le difficoltà, da giovane ero anche una testa calda. Ora sono maturato. Il campionato, se continua, è ancora lungo. Mancano 13 partite, siamo sempre lì. Vediamo dove possiamo arrivare. Sono rimasto legato al Cagliari così come alle altre squadre in cui ho giocato. Sono uno che si fa volere bene, anche se dicono che sono uno che crea problemi nello spogliatoio. Allenamenti? Ci hanno fatto arrivare delle bici per stare in movimento. Poi ogni fisico ha bisogno di un diverso allenamento. Ci dobbiamo però accontentare delle cose che abbiamo. A casa io non facevo mai nulla, ora sono obbligato. Stare dentro casa dopo un po’ diventa noioso, la vita vera è quella quotidiana. Anche andare al campo e stare in gruppo per 3-4 ore e poi tornare a casa è un’altra cosa. Ora però dobbiamo restare in casa per poter tornare alla normalità il prima possibile. Ho sempre detto che vorrei giocare fino a 34-35 anni. Ora che sto in casa da 2 settimane spero di poter giocare fino a 50 anni perché stare 24 ore in casa non fa per me. Appena finisce questo periodo mi faccio una bella serata come facevo una volta”, ha chiuso Nainggolan.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari