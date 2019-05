Nainggolan: “Champions meritata. Avremmo dovuto evitare alcune situazioni nel corso dell’anno”

Il centrocampista dell’Inter, Radja Nainggolan, ha parlato ai microfoni della Domenica Sportiva poco dopo la decisiva vittoria sull’Empoli: “Sto ancora sudando, è un vero e proprio sollievo. Per ogni cross che faceva l’Empoli, era un infarto. Non per niente però abbiamo il miglior portiere del campionato. E’ stata una partita difficile e mi dispiace per l’Empoli, ha dimostrato di poter stare in Serie A. Nell’ultima Champions non abbiamo fallito, siamo arrivati a pari punti col Tottenham finalista, una piccola soddisfazione. Ora, abbiamo meritato la qualificazione. Come poter migliorare? Io faccio il giocatore, faccio quello che dice il mister. Il club sa cosa deve fare, possiamo migliorare. Infine, si sarebbero dovuti evitare tutti quegli episodi accaduti in un momento delicato del campionato: sono andati a nostro sfavore”.

A proposito dell’addio tra la Roma e De Rossi, Nainggolan ha poi aggiunto: “Stamattina gli ho inviato un messaggio, sono molto affezionato a lui. Mi ha risposto e mi ha fatto quasi commuovere, gli voglio bene e sarà mio amico a vita”.

Foto: twitter ufficiale Inter