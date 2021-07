Nainggolan: “Belgio-Italia, sfida aperta. Sarà un bel duello tra Lukaku e Chiellini”

Radja Nainggolan, centrocampista belga, in vista della sfida di questa sera tra Italia e Belgio, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha analizzato la gara valida per i quarti di finale dell’Europeo che si disputerà all’Allianz Arena: “Sfida aperta. Entrambe hanno le stesse possibilità di spuntarla. Il Belgio è a un bivio importante. Molti giocatori sono avanti con gli anni, è un ciclo che sta finendo; non resta molto tempo per vincere qualcosa di importante con la Nazionale. Nel nostro Paese in tanti si aspettano qualcosa di buono. Ma l’Italia è cresciuta parecchio. Non è catenacciara, prova sempre a impostare, ha un gioco propositivo, e ha qualità. Lukaku? E’ molto concentrato. E’ dritto sull’obiettivo. La sua forza fa la differenza, sarà un bel duello con Chiellini”.

