Nainggolan: “All’Inter siamo un gruppo sano e unito. Su Spalletti e le critiche…”

Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato un’intervista al canale Youtube della Lega Serie A. Ecco le sue parole: “L’Inter di quest’anno è una squadra forte, un gruppo sano e unito. L’unica cosa che ci è mancata è la continuità nei risultati, ma vogliamo centrare la qualificazione alla Champions per l’anno prossimo. Il mister? Il rapporto con Spalletti è sempre stato buono, è un allenatore molto preparato, tatticamente molto forte. E’ una persona che se ti vuole bene te lo dimostra. Ha fatto tanto per portarmi in nerazzurro, spero di dargli molto da qui alla fine. Ho ricevuto molte critiche, la gente si aspettava tanto da me ma ho anche avuto tanti infortuni, come mai avuti prima in carriera. Essere tornato a segnare contro la Sampdoria è stata però una bella soddisfazione personale, spero di poter continuare la mia crescita”.

Foto: Twitter ufficiale Inter