Nainggolan al Toro: storia di una trattativa impossibile

Rispettiamo quasi tutte le fonti, ma abbiamo il dovere di fare chiarezza anche per rispondere a chi ci ha interpellato sull’argomento. Nel pomeriggio è stata lanciata una notizia che parlava di forte avvicinamento del Torino nei riguardi di Radja Nainggolan. Abbiamo verificato: non ci sono i margini, neanche mezzo, trattasi di un’operazione impossibile. Sia perché l’ingaggio del belga sarebbe insostenibile per il Toro, sia soprattutto perché Nainggolan al momento ha zero intenzioni di prendere in considerazione un trasferimento. Vedremo se ci saranno altri club nei prossimi giorni, ma il Toro è fuori dai giochi.

Foto: Twitter ufficiale Inter