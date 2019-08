Nainggolan al Cagliari: dalla grande sorpresa di giovedì all’annuncio ufficiale

Giovedì scorso vi avevamo svelato a sorpresa l’accordo per Radja Nainggolan al Cagliari, contrariamente a chi lo aveva spinto con certezza verso la Fiorentina. Oggi è arrivata l’ufficialità del suo ritorno in Sardegna, questo il comunicato dei rossoblu: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto delle prestazioni sportive del calciatore Radja Nainggolan per la stagione sportiva 2019/2020: il centrocampista arriva da FC Internazionale con la formula del prestito. Il “Ninja” è tornato a casa: ha ascoltato il cuore, ha scelto di riabbracciare il popolo rossoblù. Quella gente che lo aveva accolto, adottato come un figlio e per questo mai dimenticato. […] Bentornato, Radja!“.

Foto: sito ufficiale Cagliari