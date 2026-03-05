Nainggolan: “Ai miei tempi ero nella top 3 dei centrocampisti in Italia. Ero superiore a Pogba”

05/03/2026 | 20:40:03

Radja Nainggolan, ex centrocampista di Roma e Inter, ha parlato a Sportium, dove si è soffermato sui centrocampisti che giocavano in Serie A ai suoi tempi.

Le sue parole: “Ai miei tempi in Serie A forti come me c’erano forse solo Vidal e De Rossi. Pogba? Ero più forte di lui, ha fatto solo tre anni buoni in carriera. Io non mi sono mai infortunato gravemente. In questo momento sto ancora giocando ma sto pensando di prendere il patentino. A vedere quello che c’è in giro credo di poter fare l’allenatore”.

Foto: Instagram personale